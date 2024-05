Alle ore 17 i Vigili del fuoco di Civitavecchia si sono portati al chilometro 57 della via Aurelia, nel Comune Santa Marinella, per un incidente stradale. Una donna alla guida di una vettura di media cilindrata, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo la sua corsa fuori strada. L’impatto con un cespuglio ha fatto si che la macchina si posizionasse su un fianco.

All’arrivo sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato la donna già in ambulanza per le cure del caso, quindi si sono adoperati per la messa in sicurezza dell’auto e della zona circostante. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Santa Marinella per la gestione del traffico veicolare. A prima vista le condizioni di salute della donna non sembrano destare preoccupazioni.