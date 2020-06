Una macchina contro una villa. Spettacolare incidente a Boccelle

Fortunatamente nessuna conseguenza fisica, ne per il conducente e neanche per i residenti, in quel momento all'interno della casa e non in giardino

Un’auto ha disintegrato un muro di un’abitazione a Boccelle, un quartiere di Civitavecchia. Ieri in via Maestrale un’Alfa Romeo ha sfondato il muro di una villetta, nel tentativo di evitare un’altra macchina che giungeva da direzione opposta. Fortunatamente nessuna conseguenza fisica, ne per il conducente e neanche per i residenti, in quel momento all’interno della casa e non in giardino. Sul posto Vigili del fuoco, che hanno rimosso la vettura e le Forze dell’Ordine.