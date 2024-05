“Una fiscalità assurda ma rispettiamo le regole e accettiamo l’esclusione”

Cristian Bufi, candidato sindaco di Risorgimento socialista è amareggiato per la giornata di ieri, caratterizzata dall'esclusione della sua lista dalla competizione elettorale dell'8 e 9 giugno

“Essere esclusi per un ritardo di tre minuti fa male, molto male”. Cristian Bufi, candidato sindaco di Risorgimento socialista è amareggiato per la giornata di ieri, caratterizzata dall’esclusione della sua lista dalla competizione elettorale dell’8 e 9 giugno. “Abbiamo avuto difficoltà a reperire le firme, come un po’ tutti del resto. Ma alla fine avevamo completato il procedimento. Alle 12,03 abbiamo presentato i documenti ma siamo stati esclusi. Una fiscalità incredibile ma dobbiamo accettare la decisione perché le regole sono queste”.