Chi si aspettava fuochi d’artificio, valanghe di manifesti e manine, cene da mille e una notte potrebbe restare deluso. Al di là dell’apertura delle sedi elettorali dei rispettivi candidati a sindaco, ce n’è qualcuna addirittura per i semplici candidati al consiglio comunale, la campagna verso le elezioni dell’8 e 9 giugno, procede spedita ma senza manifestazioni roboanti.

Passa di tanto in tanto qualche big, ma più per la concomitanza delle elezioni europee che altro, mentre è crollata la carta, visti gli spazi bianchi nelle plance per i manifesti. In un contesto complessivo da saccocce abbastanza bucate, a parte qualche facoltosa eccezione, vanno per la maggiore gli spot sui social network, a basso costo e funzionali a raggiungere lo scopo, vale a dire molti utenti.

Si punta al target anagrafico più alto con Facebook e a strappare qualche consenso di giovani in più con Instagram. Copiosi anche i comunicati stampa che approdano nelle redazioni mentre sopravvive qualche vela in giro per la città. Insomma, domina la propaganda virtuale mentre i comizi in piazza, la competizione serrata a chi attacca l’ultimo manifesto sembrano sistemi e strumenti che appartengono oramai al passato della politica.