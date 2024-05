“Un sistema di compostaggio per scongiurare il biodigestore e ridurre la tari”

Si terrà domani alle 16 un convegno in aula Pucci su sistema innovativi per rendere più funzionale la raccolta differenziata, puntando sul modello del comune di Tivoli

E' quello organizzato dal Movimento 5 stelle e da Civitavecchia Popolare, liste che sostengono Enzo D'Antò come candidato sindaco alle prossime elezioni. Ieri intanto sono arrivate le prime anticipazioni sull'evento in programma, dallo stesso D'Antò, dai candidati al consiglio comunale Alessandra Lecis, Mathias Mancin e Giancarlo Cangani.

“L’obiettivo è introdurre un sistema di compostaggio, con impianti aerobici e di quartiere per ottimizzare la raccolta differenziata. Chiudere il ciclo dei rifiuti tutelando l’ambiente, chiudendo le porte ad impianti come biodigestori e termavolorizzatori e riducendo la tassa sui rifiuti. L’esempio del comune di Tivoli ci conferma che è possibile”. Tra i relatori proprio il presidente della partecipata dove è stato attivato questo sistema ma anche l’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa.