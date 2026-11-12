Un santamarinellese nominato presidente della Camera penale Roma

L'avvocato Salvatore Sciullo è stato eletto presidente della Camera Penale di Roma, al termine delle votazioni del 10 e 11 novembre per il rinnovo degli organi direttivi

L’avvocato Salvatore Sciullo è stato eletto presidente della Camera Penale di Roma, al termine delle votazioni del 10 e 11 novembre per il rinnovo degli organi direttivi. Succede a Giuseppe Belcastro, alla guida dell’associazione nel precedente mandato.

Il neo presidente ha ringraziato i colleghi per la fiducia ricevuta e il direttivo uscente per il lavoro svolto. Tra le priorità del nuovo corso, il rafforzamento dell’unità associativa e la tutela dei principi del giusto processo, dei diritti dei cittadini e del diritto di difesa.

Sciullo ha inoltre annunciato l’intenzione di rendere la Camera Penale sempre più autorevole e presente nel confronto con le istituzioni e nella società, puntando anche sul coinvolgimento dei giovani avvocati.