Un sabato di festa al PalaGalli

Una lunga giornata per celebrare gli sport acquatici e che ha portato in piscina tanti tra grandi e piccoli. Sabato scorso lo Stadio del Nuoto è rimasto aperto a disposizione della città. Tante sono state le iscrizioni ai corsi e le persone tra tifosi, sostenitori e semplici curiosi presenti al PalaGalli. Ovviamente da padroni hanno fatto i più giovani che si sono avvicendati tra giochi e prove nelle varie discipline sportive con gli istruttori della Snc Civitavecchia. Una grossa affluenza c’è stata anche da parte dei meno giovani grazie alle prove di acqua gim, nuoto terapeutico e nuoto libero. Inoltre, i grandi spazi recuperati hanno permesso di svolgere attività ludiche con i più piccini.

“Un bene della città al servizio di tutti. Questo è il segnale che volevamo dare. La città – afferma il presidente rossoceleste Paolo Urbani – ha bisogno dello sport e dello Stadio del Nuoto! Le difficoltà in questo momento storico sono molte, come tutti sappiamo. In Italia molti impianti stanno, purtroppo, chiudendo a causa del caro bollette. Noi faremo di tutto per evitarlo perchè sarebbe imperdonabile togliere alla città un servizio del genere. Ovviamente per tutto questo si ringraziano quanti hanno contribuito: il comune, nella persona del Sindaco Ernesto Tedesco, il delegato allo sport Matteo Iacomelli la Presidente del Consiglio Comunale Emanuela Mari (che sono stati presenti e hanno potuto constatare l’enorme successo della giornata ) e l’assessore ai lavori Pubblici Roberto D’Ottavio. Un grazie particolare al Comitato Regionale nella persona del Presidente Giampiero Mauretti, alla Fin con il Presidente Paolo Barelli, che quest’anno hanno contribuito a dare ancora più visibilità al Palagalli nel panorama dello sport internazionale, grazie alle varie attività svolte nei mesi di luglio e agosto. Infine, ma non certo per ultimi, un ringraziamento a tutto lo staf SNC che mi supporta e senza il quale non sarebbe possibile tutto questo ed alla società Nautilus con la quale ormai da mesi è nata una collaborazione”.