Un sabato civitavecchiese per Virginia Raggi, a cena a piazza Fratti

Ha cenato con la famiglia e alcuni amici presso la pizzeria Red Carpet, in piazza Fratti, zona Ghetto. Ed è rimasta folgorata dalla bontà della pizza civitavecchiese. Per Virginia Raggi, ex sindaca di Roma, è stato un sabato sera diverso dagli altri quello da poco trascorso. L’esponente del Movimento 5 stelle l’ha passato in città, a cena in uno dei locali più conosciuti e in una delle zone più apprezzate dalla movida del weekend. Dopo cena quattro chiacchiere con il titolare del locale, l’imprenditore Andrea Palmieri, uno dei fondatori del Movimento 5 stelle locale ma da tempo ex pentastellato e “battitore libero”.