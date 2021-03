Un positivo all’Anagrafe di Civitavecchia: tamponi a tappeto e sanificazione dei locali

E’ stato riscontrato un dipendente positivo all’Anagrafe di Civitavecchia nella giornata di oggi. E’ scattato così subito il protocollo sanitario che prevede l’effettuazione dei tamponi a tutto il personale e l’immediata sanificazione dei locali. Per il momento restano chiusi i servizi demografici per la giornata di domani. Si rimane in attesa dell’esito dei test sul resto del personale e sul funzionario trovato positivo (sperando sia un falso contagio). Arriva anche la nota del Pincio. “Chiusura temporanea per i Servizi demografici nella giornata di domani, mercoledì 17 marzo. La misura si è resa necessaria alla luce del sospetto caso di Covid di un dipendente ed è stata presa a livello precauzionale dal Segretario generale Pompeo Savarino. L’utenza, soltanto per i decessi, potrà rivolgersi a Claudia Grandoni (335.1843840). Aggiornamenti sono previsti nelle prossime ore, alla luce dei risultati degli ulteriori riscontri disposti”.