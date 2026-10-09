Un pino finisce addosso ad una palazzina, VVF a lavoro per la messa in sicurezza

Gli uomini della Bonifazi stanno svolgendo un lavoro di taglio e messa in sicurezza molto complicato a causa della posizione dell'albero evitando danni ben maggiori

Dalle ore 18 i Vigili del fuoco di Civitavecchia stanno svolgendo un delicato intervento di messa in sicurezza di un albero ad alto fusto in Santa Marinella. Precisamente in via Sandro Botticelli, per cause ancora imprecisate, un pino marittimo si è adagiato sulla facciata della palazzina adiacente. I Vvf sono giunti sul posto con l’equipaggio della 17A e auto scala AS17. Gli uomini della Bonifazi stanno svolgendo un lavoro di taglio e messa in sicurezza molto complicato a causa della posizione dell’albero evitando danni ben maggiori. Tutt’ora in corso le operazioni di messa in sicurezza