Un multipiano e una nuova area a Fiumaretta per risolvere il problema parcheggi

Grazie ai fondi del Pnrr il Comune di Civitavecchia pensa di risolvere il problema parcheggi, una criticità che è crescita in modo esponenziale negli ultimi anni. Fra i progetti pianificati grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Pincio vuole realizzare un parcheggio a 4 piani in via Isonzo, di circa mille posti auto e “rivitalizzare” l’area di Fiumaretta anche grazie all’istallazione di un numero significativo di posti auto scoperti. Per quello che riguarda il multipiano si parla di un investimento di circa 10 milioni di euro.