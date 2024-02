“Un grande successo la kermesse letteraria Lo scrittore, il libro e il Lettore”

Giornata storica quella di sabato per la letteratura civitavecchiese e i suoi autori. Alla presenza del presidente FIUS Natale Antonio Rossi nella kermesse letteraria “Lo scrittore, il libro e il Lettore” Lazio, Marche e Umbria, andata in scena al Teatro della Fondazione Cariciv di Borgo Odescalchi dalle 17 alle 21, magistralmente mediati da Gino Saladini, Anthony Caruana e Viviana Pacchiarelli sotto l’occhio vigile di Marco Salomone di Book Faces e del direttore artistico Jean Luc Bertoni, un’infinità di “eccellenze” emozionali civitavecchiesi e comprensoriali, su quella carta che trasporta le nostre menti nei paradisi della fantasia, si sono avvicendati sul palco raccontando di se, dei loro inizi da scrittore e dei loro libri.

Quello che per anni era sembrato una chimera in una città che eccelle già per meriti sportivi, ruoli istituzionali e quant’altro nello specchio sociale quotidiano, ha finalmente dato inizio a una “rete” culturale che col tempo, siamo sicuri, rimarrà impressa e viva nella nostra quotidianità. Un evento programmato all’inizio per due ore che ha visto invece protrarsi i presenti fino a pomeriggio inoltrato, sintomo indiscutibile della bontà e “fame” per un modo di vedere la realtà fuori dai canoni. Si è avvicendato su quel palco ogni genere di tessuto sociale, insegnanti, avvocati, rappresentanti delle forze armate, pittori, giornalisti, voci storiche delle radio e quant’altro rimasto nel segreto della propria esistenza, tutti capaci di imprimere su quei tasti di una macchina da scrivere, oramai sostituita da Pc portatili e tablet, la loro visione della realtà e quella morale figlia delle proprie esperienze di vita. Che ce ne fosse bisogno in un mondo che invece corre troppo nella quotidianità, senza lasciare spazio al cibo della mente, era sotto gli occhi di tutti, ma farlo è stato lungimirante.

Si sono avvicendati sul palco:

Siamo solo all’inizio ma la strada è segnata.