Un capriolo in un giardino al quartiere Cisterna-Faro: anestetizzato e liberato nel Parco dei Monti Cimini

Delicata ed insolita operazione di recupero di un animale selvatico in zona Cisterna-Faro. L’allarme è scattato ieri, quando è stata segnalata al Comune la presenza di un capriolo che si era rifugiato all’interno di un giardino privato. È stata la delegata del sindaco al benessere degli animali, Stefania Meniconi, ad allertare le Guardie Zoofile del Nogra: era l’inizio di un progressivo coinvolgimento del servizio veterinario dell’Asl Roma 4, della Polizia locale di città Metropolitana di Roma Capitale e dei Guarda parchi della Regione Lazio che si concretizzava nel recupero perfezionato nella tarda giornata di oggi.

“L’animale, un esemplare maschio – spiega il vicesindaco Manuel Magliani – si trovava in una posizione assai delicata, in territorio altamente urbanizzato, al quale è pervenuto probabilmente attraversando una serie di corridoi. Al fine di preservarne la salute, è stato contenuto in una zona delimitata, poi anestetizzato, riposto in una custodia adibita al trasporto di animali vivi e trasferito presso il Parco dei Monti Cimini, dove è stato infine liberato. Il tutto attraverso l’opera di personale specializzato. Ho voluto seguire personalmente l’ultima fase dell’operazione e, anche a nome del Sindaco Tedesco, ringrazio pertanto il Servizio Veterinario dell’Asl Roma 4 (che ha fornito l’anestetico), la Polizia Locale di Città Metropolitana (cui si deve la somministrazione del farmaco), i Guarda Parchi di Regione Lazio, le Guardie Zoofile del Nogra e la nostra delegata Stefania Meniconi per la professionalità e la sensibilità dimostrate”.