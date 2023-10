Un albero cade addosso ad una motocilista per il forte vento

Un albero si è abbattuto su una donna a bordo di una motocicletta in zona Sant’Agostino, in via Fontanatetta. E’ accaduto nel pomeriggio, verso le ore 16. La ragazza è rimasta ferita, ed è stata trasportata all’ospedale San Paolo dal personale sanitario del 118. Sul posto i vigili del fuoco di Civitavecchia, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada e la polizia locale, che si è occupata dei rilievi del caso e della gestione del traffico.