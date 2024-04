“Un addio con gratitudine e nuove prospettive”, D’Antò ringrazia Lotto per il sostegno alla candidatura

“Con grande piacere e gratitudine, desidero rispondere al comunicato di dimissioni presentato da Pino Lotto dal suo ruolo nel Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale (ADSP). È con profonda stima e apprezzamento che accolgo le sue parole e il suo impegno a sostegno della mia candidatura a sindaco.

Pino Lotto ha dimostrato una straordinaria dedizione e competenza nel suo servizio all’interno dell’ADSP. Le sue azioni volte a garantire stabilità e benessere per i lavoratori portuali e per l’ente nel suo complesso sono testimonianza del suo impegno verso la comunità e dei suoi valori di responsabilità.

Desidero ringraziare Pino Lotto per il suo contributo prezioso nel garantire l’approvazione del contratto di secondo livello, così come per il suo impegno nell’approvazione del bilancio consuntivo dell’ente. Il suo lavoro instancabile e la sua dedizione hanno sicuramente contribuito al benessere e alla continuità operativa dell’ADSP.

È con grande convinzione che affermo che la professionalità e la competenza dimostrate da Pino Lotto non passeranno inosservate. Nel caso in cui i cittadini decidessero di darmi fiducia e mi eleggessero sindaco, sono certo che il suo talento merita un ruolo di spicco all’interno della mia amministrazione. Sono convinto che insieme possiamo lavorare per il bene comune e per un futuro migliore per la nostra amata città.

Ringrazio Pino Lotto per la sua generosa disponibilità a sostenere la mia candidatura e per il suo impegno a favore della comunità. Sono grato e non vedo l’ora di collaborare con lui per realizzare grandi cose per la nostra città.

Grazie ancora, Pino, per il tuo servizio e per la tua dedizione. La tua missione di servizio verso la comunità è un esempio per tutti noi, e sono onorato di poter contare sulla tua collaborazione e sul tuo sostegno”. Lo dichiara il candidato sindaco Enzo D’Antò.