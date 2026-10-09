“Umani ancora”, lunedì 12 ottobre alla Cittadella della Musica l’incontro con la storica Anna Foa

Presenterà il suo ultimo libro, “Mai più”, pubblicato da Laterza nel 2026

Proseguono lunedì 12 ottobre, alle ore 17 alla Cittadella della Musica, in via Gabriele D’Annunzio 2, gli incontri del ciclo “Umani ancora – Incontri di lettura tra memoria e attualità”. Ospite la storica Anna Foa, che presenterà il suo ultimo libro, “Mai più”, pubblicato da Laterza nel 2026.

A partire dalla domanda sul significato che oggi può assumere l’espressione “mai più”, nata dalla memoria della Shoah, Anna Foa affronta nel libro temi come la memoria, l’antisemitismo, la violenza contro i civili e i conflitti contemporanei.

A dialogare con l’autrice sarà Alberto Aghémo, presidente della Fondazione Matteotti. L’incontro sarà introdotto dall’assessora ai Servizi sociali Antonella Maucioni e dall’assessora alla Cultura Stefania Tinti. Porterà il proprio saluto anche il sindaco Marco Piendibene. L’incontro è aperto alla cittadinanza.

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