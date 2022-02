Ultimo saluto a Mauro Nunzi: camera ardente alla Pucci, poi i funerali in Cattedrale

La camera ardente sarà aperta in Comune, dalle ore 10 alle ore 14, presso l'aula Pucci: sempre in aula consiliare, alle 12.30, è prevista una breve cerimonia istituzionale. La salma verrà poi accompagnata in Cattedrale dove, alle ore 15, si terranno i funerali