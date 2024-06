Si è svolto ieri pomeriggio presso gli studi di Seapress il confronto tv fra Massimiliano Grasso e Marco Piendibene. Da una parte il candidato di Fratelli d’Italia, Lega, Lista Grasso, La Svolta e Civitavecchia 2030, dall’altro quello di Partito democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Unione Civica e Movimento 5 stelle. Tanti i temi toccati durante il dibattito, condotto dai giornalisti Stefano Pettinari e Cristina Gazzellini.

Fra quelli più approfonditi il phase out dal carbone, l’occupazione, la pulizia e il decoro urbano, la tari e lo sviluppo. Si è registrata solo qualche scaramuccia politica quando si è parlato di alleanze: “Ti sei sei portato dentro Cozzolino, Pantanelli e la Ricotti, la tua è un’alleanza innaturale”, ha detto Grasso riferendosi all’apparentamento tra Piendibene e 5 stelle: “Non è vero, non entreranno in consiglio comunale – ha replicato il candidato del centrosinistra- mentre nella tua maggioranza ci saranno sicuramente quelli che hanno determinato sette rimpasti con Tedesco e l’amministrazione uscente”.