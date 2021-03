Ultimi controlli in fascia gialla, verifiche su 40 esercizi. Fra i sanzionati un locale in via Baccelli

Gli uomini in borghese del commissariato hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria 2 persone per spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati circa 17 gr. di cocaina e 600 euro in contanti

Nell’ultimo week-end in “fascia gialla”, sono proseguiti i controlli anti-Covid da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, su tutto il litorale tirrenico. I poliziotti durante, i servizi che hanno visto impegnate numerose pattuglie del Commissariato, delle Sezioni Operative della Questura di Roma e la collaborazione della Polizia locale e della Guardia di Finanza, hanno identificato oltre 100 persone e controllato 40 esercizi commerciali. Nell’ambito dei controlli sono state elevate diverse sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme emanate dal Governo sul contenimento del contagio da COVID-19, in particolare nei confronti di un esercizio commerciale in viale Baccelli che vendeva bevande alcoliche a giovani dopo le ore 18 in violazione dell’Ordinanza emessa dal Sindaco di Civitavecchia.

Spaccio. Infine gli uomini in borghese del commissariato hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria 2 persone per spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati circa 17 grammi di cocaina e 600 euro in contanti.