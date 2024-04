Il veleno nella coda, un epilogo abbastanza scontato e naturale, visto il film (forse sarebbe meglio dire la commedia) che è andato in onda nelle ultime settimane. Inutile tornarci sopra, la politica locale di destra ha dato il peggio di se. Ma ieri in consiglio comunale il sindaco Ernesto Tedesco, in un intervento accorato e da passo d’addio, ha ringraziato tutti, o forse sarebbe meglio dire, quasi tutti.

Il primo cittadino infatti ha citato Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, ma non il gruppo della Lista Tedesco, composto da Mirko Mecozzi, Alessandro D’Amico e Roberta Morbidelli. “Mi fermo qui, perché altri gruppi non li ho sentiti parlare – ha detto Tedesco – mi sembra doveroso ringraziare chi ti ringrazia. Ringrazio la consigliera Mari che mi ha ricordato quanto sono importanti i rapporti personali”.

La Lista Tedesco è diventata Lista Grasso, un nano secondo dopo l’ufficialità che lo stesso sindaco non si sarebbe ripresentato. “Ma noi abbiamo sempre votato i bilanci di questa giunta, insieme al sindaco – ha detto la Morbidelli – siamo stati al fianco del primo cittadino dal primo giorno all’ultimo”. “Silenziati” dal presidente del consiglio comunale Giancarlo Frascarelli, osservante scrupoloso del regolamento, altri due ex tedeschiani e neo grassiani, D’Amico e Mecozzi, che avrebbero voluto replicare alla frecciatina dell’avvocato.