“Ulisse” fa tappa a Tarquinia: domani sera la puntata con Alberto Angela

La Necropoli Etrusca di Monterozzi e il museo nazionale Etrusco di Tarquinia saranno i grandi protagonisti delle puntata in onda domani alle 21,25 su Rai 1

Quello di maggio è un mese di grande visibilità per Tarquinia che in questi giorni si è fatta bella per le telecamere cinematografiche di film e documentari – dichiara il Comune di Tarquinia attraverso i propri canali social.

Domani sera, mercoledì 5 maggio, alle 21 e 25, su Rai 1 sarà la volta di “Ulisse – Il piacere della scoperta” dove Alberto Angela dopo più di venti anni dalla prima puntata tornerà a parlare di Tarquinia.

In questa terza puntata infatti la Necropoli Etrusca di Monterozzi e il museo nazionale Etrusco di Tarquinia saranno i grandi protagonisti delle puntata e ci aiuteranno a ripercorrere la storia e la vita della nostra Civiltà.

il Museo in merito ha dichiarato:”𝐷𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑡𝑡𝑖, 𝑖𝑙 𝑀𝑢𝑠𝑒𝑜 𝐴𝑟𝑐ℎ𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑖 𝑇𝑎𝑟𝑞𝑢𝑖𝑛𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑟𝑎̀ 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑎𝑔𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑖 𝑠𝑢𝑜𝑖 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖: 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎𝑑𝑖𝑛𝑖 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑜, 𝑎𝑙𝑙’𝑖𝑛𝑐𝑖𝑟𝑐𝑎 𝑖𝑙 𝑚𝑒𝑠𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 𝑅𝑎𝑖 ℎ𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑝𝑝𝑎 𝑖𝑛 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎̀ 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑢𝑛𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑙’𝑎𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛𝑖, 𝑑𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜 “𝐸𝑡𝑟𝑢𝑠𝑐ℎ𝑖, 𝑣𝑖𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑢𝑡𝑜”.