"I cittadini e i tecnici non hanno bisogno di inaugurazioni o proclami per servizi esistenti, bensì di continuità amministrativa, risposte rapide e chiarezza"

Riceviamo e pubblichiamo. In queste ore il Sindaco Manuelli si vanta con la città di riaprire l’Ufficio Condono Edilizio che proprio lui aveva chiuso al suo insediamento. Voglio rammentare al primo cittadino che il Servizio era un fiore all’occhiello ai tempi dell’amministrazione Tidei, attivo dal 2019 fino al maggio 2026. Da giugno, invece, questo presidio fondamentale per cittadini e tecnici è rimasto bloccato e oggi viene rimesso in funzione. Il Sindaco Manuelli però omette di dire che per ben sette anni l’Ufficio ha lavorato con continuità per garantire proventi importanti alle casse comunali.

I meriti, caro Sindaco, non sono medaglie da appuntarsi sul petto per auto-attribuirsi risultati che già esistevano. Anziché presentare come una novità ciò che funzionava già, avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali ha tenuto chiuso l’Ufficio per oltre cinque mesi, fermando anche gli incassi che produceva.

I cittadini e i tecnici non hanno bisogno di inaugurazioni o proclami per servizi esistenti, bensì di continuità amministrativa, risposte rapide e chiarezza.

Avv. Pietro Tidei