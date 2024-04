Ufficiale, Marco Piendibene candidato di Pd, DEMOS, Alleanza Verdi Sinistra e Lista Unione Civica

Arriva direttamente da una nota della coalizione di centrosinistra l'ufficialità della candidatura del capogruppo dem. Per ora non c'è Italia Viva

Giovedì 11 aprile, alle ore 12, “presso il Comune di Civitavecchia, Aula Cutuli”, ci sarà “una conferenza stampa della coalizione di centro-sinistra, per presentare alla città il candidato Sindaco Marco Piendibene”. Arriva direttamente da una nota della coalizione di centrosinistra l’ufficialità della candidatura del capogruppo dem. Per ora non c’è Italia Viva.