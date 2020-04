Ufficiale Fase 2, si parte il 4 maggio. Ecco tutte le novità

La Fase 2 nell’emergenza coronavirus è ufficiale. Sono state pubblicate tutte le novità che saranno attive a partire dal 4 maggio. Per ciò che riguarda gli spostamenti ci si potrà muovere fra diversi Comuni ma all’interno della stessa Regione. Si potranno anche andare a trovare i familiari ma indossando la mascherina. L’autocertificazione rimarrà in vigore. Per ciò che riguarda le attività all’aria aperta saranno riaperti i parchi pubblici, rimanendo sempre a distanza di un metro (con l’eccezione delle persone che vivono nella medesima casa). Le attività legate all’istruzione pubblica riprenderanno a settembre. Sulle celebrazioni religiose, ok solo per i funerali. Per i ristoranti e i bar si parla solo di cibo da asporto, dunque non riapriranno prima del 18 maggio. Dal 27 aprile invece ok per imprese del manifatturiero. Novità anche sul trasporto pubblico, mascherine obbligatorie, marker sui posti a sedere e numero massimo di passeggeri. Qui sotto nel link tutte le disposizioni.

Le novità della fase due!