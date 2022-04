Ucraina, Spallanzani e Bambino Gesù in missione al confine in Romania e Polonia

Si stanno completando i preparativi per la missione del team sanitario dell’istituto Spallanzani a Sighet in Romania al confine con l’ucraina, la partenza è prevista domenica. Oggi il volo di rientro del team medico che da una settimana si trova in Polonia al confine con l’Ucraina composto da due medici dell’Ares 118, un medico e un infermiere dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù: sul volo saranno trasferiti pazienti, principalmente bambini onco-ematologici. Il Lazio è l’unica regione italiana impegnata in due scenari logistici, in Polonia e in Romania, con l’Istituto Spallanzani di Roma.

Civitavecchia. Intanto a Civitavecchia, presso un albergo della città sono ospitati oltre ottanta rifugiati ucraini ma il numero potrebbe aumentare nei prossimi giorni.