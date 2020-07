TVN prima in Italia per emissioni di gas climalteranti con 8,1 milioni di tonnellate di CO2 prodotte in un anno

“La centrale di Civitavecchia è al primo posto assoluto in Italia per emissioni di gas climalteranti, con 8,1 milioni di tonnellate di CO2 prodotte in un anno. Da Torrevaldaliga Nord arrivano il 78,5% di emissioni per la produzione energetica da fonti fossili di tutto il Lazio”. Lo rivela Legambiente con la sua denuncia dopo il blitz fuori dai cancelli di TVN insieme ad altre associazioni. “La centrale è il nemico del clima numero uno nel Lazio per inquinamento ed emissioni climalteranti – afferma l’associazione – deve essere spenta e convertita in polo delle rinnovabili, non a gas. Inaccettabile che di fronte all’emergenza climatica il Governo continui a puntare su una fonte fossile, in sostituzione di un’altra fonte fossile”. Un intervento che si inserisce nel mezzo di una partita politica locale rovente.