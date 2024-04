Tutto pronto per Santa Fermina, oggi le celebrazioni della santa patrona di Civitavecchia

L’attesa è finita, oggi è in programma la celebrazione della santa patrona della città. Alle ore 8.30 ci sarà la Messa della Cappella di Santa Fermina al Forte Michelangelo celebrata dal vescovo Gianrico Ruzza. Alle 10.15 è previsto, sul sagrato della Cattedrale, l’incontro dei sindaci di Civitavecchia e Amelia per rinnovare il gemellaggio delle due città unite dalla comune patrona. Preceduta dal corteo storico, con gli sbandieratori e l’offerta del cero votivo sul sagrato della Cattedrale.

Alle ore 11 avrà inizio la Messa Pontificale presieduta dal vescovo Ruzza e concelebrata da monsignor Francesco Soddu, vescovo di Terni-Narni-Amelia. Nel pomeriggio, alle ore 16.15, è previsto il raduno dei partecipanti alla processione che inizierà alle ore 17 con la preghiera comunitaria guidata dal vescovo Ruzza. Dopo il percorso cittadino, la statua con le reliquie della Santa sarà portata in mare per la benedizione e l’offerta di una corona ai marittimi caduti sul lavoro. Al rientro della processione ci sarà la Messa in Cattedrale.