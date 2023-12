Tutto pronto per lo spettacolo di Natale, il 22 dicembre lo show degli artisti locali

Il 22 dicembre è in programma “Racconti di Natale”, l’evento organizzato dai direttori artistici Gino Saladini e Anthony Caruana e finanziato dalla Fondazione Cariciv. L’evento è stato presentato ieri presso la sede dell’ente di via Risorgimento, dagli organizzatori, dalla presidentessa Gabriella Sarracco e dal sindaco Ernesto Tedesco. “Sarà una serata di grande gioia e divertimento – hanno detto i relatori del meeting – con performance di attori, ballerini, cantanti”. Saranno presenti artisti come Tiziano Leonardi, Max Petronilli, Giorgio Ponzi e Mario Paparozzi. L’appuntamento è per venerdì 22 dicembre alle 21 al Teatro Traiano. Da oggi alle 16 saranno distribuiti i biglietti, fino alle 18,30.