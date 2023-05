Tutto pronto per l’ennesimo rimpasto, in giunta Perello e Zacchei per D’Ottavio e Napoli

Si viaggia ad una media di un rimpasto all’anno, forse anche qualcosa in più. Che la giunta Tedesco sia a porte girevoli lo si era capito fin dall’inizio. A maggior ragione ora che si profila l’ennesima rivoluzione. Si aprirebbero le porte della giunta per Daniele Perello, consigliere comunale del gruppo misto e per Deborah Zacchei. Il primo andrebbe a ricoprire il ruolo di assessore ai lavori pubblici al posto di Roberto D’Ottavio, la seconda l’incarico di assessore ai servizi sociali, in questo caso a farne le spese sarebbe Cinzia Napoli.