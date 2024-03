Tutto pronto per la serata della processione del Cristo Morto

Si parte come sempre alla chiesa della Stella, a partire dalle 20,30. Da ricordare le indicazioni della Polizia locale per traffico, viabilità e divieti

Dalle ore 15:00 fino a cessate esigenze del giorno 29 marzo 2024, verranno adottate una serie di interdizioni e deviazioni veicolari in varie vie cittadine, al fine di garantire la riuscita dell’evento religioso in sicurezza. Si avverte che, in difetto, come da relativa ordinanza sindacale, i veicoli eventualmente lasciati in sosta verranno sanzionati e rimossi a norma di quanto previsto dalle vigenti norme del C.d.S.

Vista la rilevanza dell’evento, che comporterà deviazioni del traffico veicolare, si invitano i cittadini alla massima collaborazione limitando l’utilizzo dei veicoli specialmente nelle zone limitrofe alla manifestazione.

Si suggerisce agli utenti che vorranno assistere all’evento, per la sosta del proprio veicolo, la possibilità di utilizzare l’area di sosta comunale di libera fruizione, sita in via Sofia de Filippi Mariani (retro stazione ferroviaria); raggiungibile secondo le seguenti direttrici di marcia: via San Giovanni Bosco-via Santa Fermina-via Sofia de Filippi Mariani; oppure viale della Vittoria-viale Garibaldi-via Santa Fermina-via Crispi-via Vanvitelli-via Sofia de Filippi Mariani.