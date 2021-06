È avvenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Il volontariato promuove la vita” giunta alla sua ottava edizione. Gruppo capofila Il Timone APS di Civitavecchia con il Presidente Michele Gabriele. Presenti alla conferenza svoltasi al Parco Martiri delle Foibe le organizzatrici Anna Battaglini e Rossella De Polis, Michele Gabriele, Anna De Paolis e l’assessore alle Politiche Sociale e del Terzo Settore Cinzia Napoli.

Obiettivo della manifestazione: aggregazione, divertimento e condivisione. Tre giorni intensi ed un programma ricco di eventi nati e resi possibili dal coinvolgimento delle tante associazioni che il 25, 26 e 27 giugno animeranno il parco dell’Uliveto. Entusiasta e contenta l’assessore Napoli, ma soprattutto soddisfatta nel vedere come tale manifestazione abbia raggiunto ampio consenso aumentando di qualità e presenze. Anna Battaglini ha poi ringraziato l’amministrazione comunale per l’aiuto e la collaborazione ricevuta nella fase organizzativa ed in particolare il sindaco Ernesto Tedesco, il consigliere comunale Matteo Iacomelli, l’assessore Cinzia Napoli ma anche le ex assessori Claudia Pescatori e Alessandra Riccetti. Riconoscenza anche per l’Onorevole Marietta Tidei e la Regione Lazio per il supporto.

Si parte dunque venerdì 25 giugno alle ore 17.00 con l’apertura del Villaggio delle Associazioni e le mini olimpiadi con il Patrocinio del CONI Lazio, Special Olympics Lazio, ASD Gin Civitavecchia. Alle ore 17.30 verrà proiettato un video dedicato a Claudia Sacco, giovane artista civitavecchiese scomparsa a causa di un tumore, e un omaggio a Martina Nocerino, giovanissima liceale prematuramente scomparsa. A seguire piccolo spazio musicale con l’inno d’Italia a cura de Il Timone APS, Coro bimbi di Civitavecchia e ARCI San Gordiano. Dalle 18 circo fino alle 20 lezione aperta di danza terapia a cura di Nessuno escluso, Zumba Fitness a cura della Prof. Rita Sciotto e la presentazione del libro di Roberto Scotti e Pino Cristini “La mia seconda ombra” a cura de Il Timone APS.

Sabato 26 sul palco centrale alle ore 17.00 tutti i Presidenti delle associazioni presenti alla manifestazione presenteranno le proprie attività. A seguire le premiazioni delle giovani eccellenze locali che si sono distinte in diverse discipline. Ore 19.30 aperitivo letterario con la presentazione del libro di Alessandro Bisozzi a cura dell’associazione culturale BookFaces. A finire intermezzo Uniti x la musica ed il concerto della Scuola di canto Lorena Scaccia APS

Domenica 27 vedrà la volta dell’esibizione de Il Timone APS, Zumba Fitness con Janet Wellness del Club Top Club, aperitivo letterario con l’esibizione di Spazio Eira, le letture del Rodari da parte dell’associazione culturale Il Serapeo ed infine il Festival del Mare con la cena di chiusura.