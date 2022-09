Tutto pronto per la 11esima edizione dell’International Tour Film Festival

Il festival vedrà la presenza di grandi esponenti del cinema, con Premi alla Carriera e Premi Speciali e riconoscimenti alle eccellenze italiane non dimenticando gli studenti con un concorso specifico a loro dedicato e che sono coinvolti anche come giurati. Madrina della manifestazione la giovane attrice Martina Fusaro

Grande attesa per la 11esima edizione dell’ International Tour Film Festival in programma a Civitavecchia (Roma) da martedì 4 a sabato 8 ottobre. La Kermesse cinematografica che rappresenta un evento di punta nel panorama culturale dell’Alto Lazio, presieduta da Piero Pacchiarotti , direttore artistico Antonio Flamini e che fede il patrocinio di: ENEL (main sponsor), Zen Diffusion (sponsor tecnico), Comune di Civitavecchia, MIC, Regione Lazio, RaiRadio3, Romalaziofilmcommission, Apidge, Fanitudine, Ouragansound e il supporto di tante piccole aziende private del territorio.

La madrina, sarà l’attrice Martina Fusaro e aprirà il festival alle ore 20,00 di martedì 4 ottobre presso il Cine Multisala Royal di Civitavecchia gentilmente concesso dalla Famiglia Valsania che crede fortemente nell’opportunità che questo Festival Internazionale di Cinema può rappresentare per la città.

Apertura in grande stile con un doppio evento: la proiezione del Cortometraggio di Christian Marazziti Amici di Sempre, per il quale saranno presenti Christian Marazziti, Dario Bandiera, Nadia Rinaldi e a seguire il film di Paolo Ruffini Ragazzaccio, il tutto preceduto dalla consegna dei Career Award a Toni Sperandeo e Ninetto Davoli, l’ITFF Special all’attore emergente Emilio Franchini.

Il festival, anche in questa stagione, vedrà la presenza di grandi esponenti del cinema, con Premi alla Carriera e Premi Speciali e riconoscimenti alle eccellenze italiane non dimenticando gli studenti con un concorso specifico a loro dedicato e che sono coinvolti anche come giurati.

Importantissima e di spessore anche la sezione Un Mare di Libri, curato da Marina Marucci, che si svolgerà presso l’Hotel De La Ville e che porta al festival tante opere legate al cinema e non solo, isto che riserverà ancora splendide sorprese come le due splendide mostre di artisti legati al territorio che sono:la mostra fotografica La Processione del Venerdì Santo a Civitavecchia a cura di Simone Cervarelli e la mostra iperrealista Ritratti di attori e registi a cura di Mauro Macaluso.

Importante anche la sezione dedicata alle scuole (italiane e italiane all’estero) con il concorso dedicato a video che raccontano l’Articolo 2 della Costituzione Italiana visto con gli occhi degli studente, a cura di Ezio Sina, presidente Apidge Italia.

E ancora workshop e meeting fra cui ricordiamo quello organizzato da Fanitudine

Quest’anno il festival ha ricevuto 2000 opere da 50 paesi spaziando nei 5 continenti con opere che vanno dalla Francia, agli USA, passando per Ira, Uzbekistan, Maldive, Costarica, Cina e Malaysia.

Confermate le collaborazioni con le tre prestigiose scuole di cinema che hanno effettuato la preselezione delle opere iscritte e che sono: Jilin Animation Institute (Cina), German Film and Television Academy Berlin GmbH (Germania) e Scuola di Cinema di Lodz (polonia).

Quest’anno ‘ITFF dedica una finestra a due festival internazionali amici: Amajuba Film Festival (Sud Africa) e Tiri International Art Festival (Libano).

Tra le opere più interessanti proposte vogliamo segnalare i corti:

“Destinata coniugi Lo Giglio” con Lello Arena e Antonia Truppo, Nastro d’Argento miglior Cortometraggio 2022

“Frida” di Aleksandra Odic (Germania) Premio Light On Women Award al Festival di Cannes 2021

“Maman pleut des cordes” di Hugo de Faucompret (Francia) Vincitore al Festival internazionale di animazione di Annecy 2021 e Shortlist per il Miglior Corto di animazione ai Premi Oscar 2022.

I film fuori concorso proposti la sera dopo le 21,00 e che vedranno ospiti i registi con parte del cast saranno:

giorno 5: Buona Lavoro per la regia di Marco De Murtas

giorno 6: Troppa Famiglia per la regia di Pierluigi Di Lallo

giorno 7: Governance – il prezzo del potere di Michael Zampino

Le serate saranno presentate da Cristina De Felici

Grande Serata di chiusura con tutte le premiazioni sabato 8 alla Cittadella della Musica alla presenza di ospiti nazionale ed internazionale; ai vari Christian Marazziti, Dario Bandiera, Nadia Rinaldi, Morena Gentile,Toni Sperandeo, Ninetto Davoli, Federico Perrotta, che si succederanno durante tutte le serate del festival arriveranno Davide Manca (premiato con l’ITFF Special come miglior direttore della fotografia), Massimiliano Buzzanca (che ritirerà l’ITFF Italian Cult Muvie assegnato a Lando Buzzanca) e ancora i registi Pierluigi Di Lallo, Machael Zampino, Dario Albertini e Daniele Falleri, e inoltre gli attori Andea De Rosa, Francesca Della Ragione, Sonia Barbadoro, lo stuntman MassimoVanni (premiato con l’ITFF Career Award) e infine registi e attori da: Croazia, Romania, Iran, Iraq, Costarica e naturalmente Italia.