Tutto pronto per il convegno di Unindustria sulla transizione ecologica: si parla di Green Deal e Blue Economy

Il Green Deal Europeo, le politiche Nazionali e più in particolare della Regione Lazio riguardo la Mobilità e la Blue Economy invitano sempre più a ragionare sul processo di transizione energetica del settore marittimo

Si terrà mercoledì 7 luglio alle ore 10 a Civitavecchia il convegno “La transizione ecologica dei trasporti marittimi: in rotta verso il mare”, organizzato da Unindustria Civitavecchia e dalla Sezione Energia di Unindustria. Il Green Deal Europeo, le politiche Nazionali e più in particolare della Regione Lazio riguardo la Mobilità e la Blue Economy invitano sempre più a ragionare sul processo di transizione energetica del settore marittimo. Il convegno, a cui parteciperanno i più importanti rappresentanti istituzionali e stakeholder di riferimento del settore, sarà l’occasione per condividere le risposte di riduzione delle emissioni climalteranti e di contenimento dell’inquinamento sia delle zone portuali, sia dei mezzi navali.

Gli interventi. Introduzione affidata a Cristiano Dionisi, Presidente Unindustria Civitavecchia, con i saluti di Pino Musolino, Presidente AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale e del Vice Sindaco di Civitavecchia Manuel Magliani. A seguire tre tavole rotonde moderate da Teresa Dina Valentini Presidente Sezione Energia Unindustria: “La decarbonizzazione dei porti” con Stefano Cenci Vice Presidente Unindustria, Fabio Ugolino (Enel X), Pasquale Ionta (Free Energy Saving), Dina Lanzi (Snam); “Soluzioni per la riduzione della Co2 nel trasporto marittimo” con Franco Del Manso (Unem), Giacomo Rispoli (Nextchem– Myrechemical), Valentina Infante (Edison), Michele Viglianisi (Eni – Gtr&m) e Silvia Migliorini (Assogasliquidi); “Il percorso degli armatori per la decarbonizzazione del settore marittimo” con Lorenzo Matacena (Confitarma), Giampiero Strisciuglio (Mercitalia – Gruppo Fs), Dario Bocchetti (Grimaldi), Massimo Debenedetti (Fincantieri). Conclusioni di Angelo Camilli Presidente Unindustria, Mauro Alessandri Assessore ai Lavori Pubblici e Difesa del Territorio, Mobilità della Regione Lazio.

Riferimenti. L’incontro si terrà il 7 luglio alle ore 10 a Civitavecchia presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Molo Vespucci. L’incontro si terrà anche in modalità on line. Per ricevere le credenziali di accesso i giornalisti che intendono partecipare devono inviare una mail all’indirizzo: mediarelation@un-industria.it