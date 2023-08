Tutto pronto per il 57° Palio delle Contrade: stasera Provaccia, domani il clou delle gare

Sale la febbre ad Allumiere, ieri la conferenza stampa di presentazione alla Fondazione Cariciv. Quest'anno, come regolamento, la novità è la nomina di una commissione esterna. Le contrade per la prima volta non potranno fare ricorso

Si è tenuta ieri mattina la conferenza stampa di presentazione della 57esima edizione del Palio delle Contrade. Presenti il sindaco Luigi Landi, la presidentessa della fondazione Gabriella Sarracco e gli organizzatori Tiziana Franceschini, delegata alle contrade, Augusto Superchi, delegato al Palio e Umberto Fracassa, presidente della Pro Loco. “Sarà una grande festa – ha detto Landi – il paese si colorerà in modo straordinario per un evento atteso tutto l’anno. Stasera in programma la Provaccia e il mini palio, domani clou con la sfilata di 250 figuranti, la gara degli sbandieratori e la corsa degli asini, con la sfida delle sei contrade: La Bianca, Burò, Nona, Sant’Antonio, Ghetto e Polveriera. “Siamo felici di sostenere il Comune in questa bellissima e tradizionale manifestazione”, ha detto la Sarracco. Quest’anno, come regolamento, la novità è la nomina di una commissione esterna. Le contrade per la prima volta non potranno fare ricorso.