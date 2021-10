Tutto come previsto, la maggioranza non ha i numeri. Domani ultima chiamata per il bilancio

Come da pronostico la maggioranza di centrodestra non ha avuto i numeri per approvare la proposta di bilancio consolidato. Solo 5 consiglieri più il sindaco Tedesco e il presidente del consiglio comunale Mari gli unici presenti con l’assise che è andata avanti solo con gli articoli 25 dell’opposizione. Domani nuovo consiglio comunale e, a questo punto, ultima chiamata per l’amministrazione comunale.