Tutti in piazza contro la violenza sulle donne: “Rompiamo il muro di omertà”

In piazza per dire no alla violenza sulle donne. Si è tenuta ieri la passeggiata solidale per sensibilizzare nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. “Nel 2019 abbiamo organizzato il primo corteo, partenza dal Tribunale del Pincio e arrivo all’ Aula Pucci coinvolgendo le scuole “c’è chi dice NO”. Oggi (ieri, ndc) a distanza di 4 anni replichiamo, grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato, per rompere il muro di omertà creato dalla violenza”. Lo dichiara la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Emanuela Mari. Tra i rappresentanti istituzionali presenti anche la consigliera regionale di Italia Viva Marietta Tidei, oltre ai rappresentanti del Comune.