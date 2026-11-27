Misurare il peso del turismo sull’economia cittadina, con particolare attenzione al traffico crocieristico. È questo l’obiettivo della deliberazione n. 253 del 25 novembre 2026, con cui la Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo per affidare studi e analisi sui flussi turistici e sulle ricadute economiche del settore. L’attività comprenderà l’analisi della spesa dei crocieristi e delle transazioni economiche, il monitoraggio delle presenze, lo studio della domanda e dell’offerta turistica e la valutazione della capacità ricettiva del territorio. Prevista anche l’elaborazione di indicatori utili a orientare le future politiche di sviluppo e promozione turistica. La Giunta ha demandato al dirigente del Servizio 5.1 Attività Produttive gli atti necessari per procedere all’iniziativa, nel rispetto della normativa sugli affidamenti pubblici. Il limite massimo di spesa previsto è di 13.200 euro, da finanziare attraverso il capitolo 2303 del bilancio 2026.