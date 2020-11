Turbolenze al Pincio, Tedesco pronto a togliere le deleghe alla Giunta

Troppe fibrillazioni, troppi cambi di casacca e decisamente troppi balletti per accaparrarsi poltrone e incarichi. Si parla di una scadenza per le 17 di oggi in cui si aspettano le dimissioni degli assessori

Una giornata a dir poco intensa, è quella che si prospetta per l’amministrazione comunale. Il passaggio di Giancarlo Frascarelli in Fratelli d’Italia ha di fatto acceso una miccia, che più che altro sembra un cannone. Il sindaco Ernesto Tedesco ha preso in mano la situazione e sarebbe pronto a dare una sterzata importante una volta per tutte. Troppe fibrillazioni, troppi cambi di casacca e decisamente troppi balletti per accaparrarsi poltrone e incarichi. Forza Italia è infuriata, la Lega cerca di mediare ma con scarsi risultati. Sta di fatto che il primo cittadino sarebbe intenzionato a togliere le deleghe alla Giunta, si parla di una scadenza per le 17 di oggi in cui si aspettano le dimissioni degli assessori, e nel mirino ci sarebbero anche e soprattutto il vice sindaco Grasso e l’assessore Galizia. Entrambi in quota Fratelli d’Italia, anche se il primo è il leader de La Svolta. Dietro a tutto però ci sarebbero anche delle manovre romane, con riferimento ad uno dei leader laziali di FdI che tutelerebbe il duo Grasso-Galizia. Cresce anche l’ipotesi di una maggioranza a tredici consiglieri, con la cacciata di alcuni “dissidenti”. Stasera se ne saprà di più.