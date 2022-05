Truffe agli anziani, la campagna della Polizia fa tappa a Santa Marinella

Gli agenti hanno sottolineato l’importanza della denuncia e di rivolgersi in caso di necessità al NUE 112, numero di emergenza unico europeo, per richiedere l’intervento immediato delle Forze dell’Ordine in caso di bisogno

Si è svolto ieri l’incontro presso il centro sociale anziani “over 60” di Santa Marinella dove gli agenti del Commissariato di Civitavecchia hanno incontrato circa 50 persone. La finalità dell’iniziativa è stata principalmente quella di illustrare ai partecipanti il modus operandi messo in atto dai malviventi per truffare gli anziani e su come prevenire ed affrontare i tentativi di truffa. Gli agenti hanno sottolineato l’importanza della denuncia e di rivolgersi in caso di necessità al NUE 112, numero di emergenza unico europeo, per richiedere l’intervento immediato delle Forze dell’Ordine in caso di bisogno. Durante l’incontro gli agenti hanno distribuito ai presenti materiale informativo predisposto dalla Questura di Roma quali brochure e depliant.