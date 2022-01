Truffa alla Fondazione Cariciv, l’avvocato di Fondi: “Totalmente estraneo ai fatti contestategli”

“Quale difensore di fiducia del Dr. Patrizio Fondi, in merito alle notizie apparse in data odierna sui Vs. quotidiani, relativi alla posizione processuale assunta dal predetto nell’ambito del procedimento riguardante la truffa subita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia evidenzio quanto appresso. Il Dr. Fondi che sin dal dall’inizio dell’indagine ha sempre manifestato la propria estraneità alle condotte delittuose contestategli, mio tramite rileva, con stupore, come la notizia della formulazione richiesta di rinvio a giudizio abbia avuto nella forma e nei toni utilizzati, una risonanza pari a quella riservata solitamente alle sentenze di condanna passate in giudicato. La prossima udienza preliminare dovrà vagliare unicamente l’idoneità degli atti raccolti durante la fase di indagine a sostenere un’accusa in giudizio e sarà poi l’eventuale processo, a giudicare le condotte del mio assistito. Questo per rappresentare che negli atti di indagine vi sono, a parere di questa difesa, importanti elementi che dimostrano la totale estraneità del Dr. Fondi che mai, e si ripete mai, ha ricevuto alcuna utilità dalla vicenda dello sfortunato investimento effettuato dalla Fondazione e mai ha partecipato dolosamente ad attività finalizzate a realizzare il reato di truffa in danno della Fondazione. La stessa posizione assunta dal medesimo nell’ambito del processo decisionale della Fondazione dimostra come questi non avesse mai avuto alcun potere circa l’orientamento degli investimenti che dovevano essere effettuati dall’Ente. Siamo certi che il Tribunale farà piena luce sulla vicenda e potrà riconoscere la piena innocenza del Dr. Fondi dai reati contestategli”. Lo scrive l’avvocato Lorenzo Mereu.