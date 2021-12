Trovato in possesso di oltre 1,5 kg di hashish, 51enne romano arrestato dalla Polizia

Nell’ambito di mirati servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo GUISO, hanno arrestato un 51enne romano trovato in possesso di oltre 1,5 kg di hashish. L’uomo, che viaggiava a bordo del proprio veicolo è stato fermato nella mattinata di ieri dagli agenti del commissariato per un controllo. All’interno del veicolo, abilmente occultata venivano rinvenuti 2 “panetti” di hashish. Gli agenti hanno così deciso di estendere i controlli presso l’abitazione dell’uomo nella capitale, rinvenendo il resto dello stupefacente, oltre 1,3 kg di hashish, e tutto il materiale utile al confezionamento. I poliziotti hanno inoltre sequestrato all’uomo 4.000 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, provento dell’illecita attività di spaccio. Al termine dell’attività di Polizia Giudiziaria, C.D. veniva dichiarato in arresto e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.