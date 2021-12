Troppi contagi da covid, anche Cerveteri torna all’obbligo di mascherina all’aperto

Con apposita ordinanza sindacale, da domani, martedì 7 dicembre, sarà introdotto l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto laddove non possa esser garantito il distanziamento interpersonale.

Nella fattispecie sarà obbligatorio indossare la mascherina:

– nei luoghi di maggiore aggregazione e nelle vie dello shopping presenti nel territorio comunale;

– nelle aree dedicate ai mercatini ed eventi natalizi;

– in prossimità degli ingressi e delle uscite della stazione ferroviaria e delle fermate del trasporto pubblico;

– in prossimità delle scuole di ogni ordine e grado, negli orari di entrata e uscita, sia per gli studenti sia per gli accompagnatori;