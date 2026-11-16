“Troppi affidamenti diretti esterni, è ora di premiare le competenze di Civitavecchia”

“Due affidamenti diretti, uno del 2025 e uno del 2026. Due operatori con sede nella stessa città. 196.664 euro complessivi, IVA e contributi inclusi. Sindaco Piendibene, assessori Cangani e Scilipoti: come sono stati individuati? Quali criteri hanno guidato le scelte? Noi della Lega chiediamo opportunità aperte anche ai professionisti del territorio, scelte motivate e risultati verificabili. Le competenze di Civitavecchia meritano spazio. I cittadini meritano risposte”. Lo afferma Manuel Gregori della Lega.