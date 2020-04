Troppa gente in giro, Tedesco riveste i panni dello sceriffo

Troppe persone in giro per la città, soprattutto sul lungomare. E’ lo scenario che si è presentato questa mattina e che ha fatto arrabbiare il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco. Persone che giravano in coppia e in numero significativo su viale della Vittoria e anche vicino al mare, da qui l’intervento del primo cittadino che ha chiamato i Carabinieri. Il sindaco ha ricordato che non è stato dato alcun “liberi tutti” e che l’ordinanza revocata da solo la possibilità di fare delle mini passeggiate nei pressi della propria abitazione.