Riceviamo e pubblichiamo. Una breve quanto violenta tromba d’aria ha caratterizzato la prima mattinata dei bagnanti che affollano gli stabilimenti di Santa Severa costretti, loro malgrado, a chiudere rapidamente gli ombrelloni per una rapida fuga verso l’interno.

Danni anche nel centro abitato dove, scosso e poi divelto dal fortissimo vento, un grosso ramo si è staccato da un platano in via Conti di Galeria finendo, come si vede, su una vicina villetta. Sul posto sono intervenuti prontamente gli operai della Multiservizi di Santa Marinella armata di motoseghe e gru insieme all”Acea per i danni subiti dalla rete elettrica aerea.