Tromba d’aria a Civitavecchia, Tedesco: “Chiederemo lo stato di calamità naturale”

Questa mattina il sindaco Ernesto Tedesco e il vicesindaco Manuel Magliani si sono recati per un sopralluogo nella zona che nelle prime ore del giorno è stata interessata dal passaggio distruttivo di una tromba d’aria. Sul posto erano già all’opera gli uomini della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, col sostegno delle Forze dell’ordine. La tromba d’aria si è abbattuta in zona Sant’Agostino, coinvolgendo la zona Fontanatetta e la Scaglia. Alcune case sono rimaste isolate a causa di problemi con gli impianti elettrici e degli alberi abbattuti che ostacolano la circolazione stradale. A via Torre Valdaliga Nord la strada è completamente bloccata in seguito alla caduta degli alberi. “Abbiamo assistito ad un evento meteorologico senza precedenti” ha dichiarato il sindaco Tedesco, “sono stati registrati parecchi danni per le strade cittadine di Sant’Agostino e Pantano ma anche presso abitazioni private e aziende, in particolare le Serre Albani. Il Comune si sta attivando per richiedere lo stato di calamità naturale e predisporre delle risorse da mettere a disposizione. Esprimo la mia più grade solidarietà e vicinanza a tutti coloro che oggi sono stati duramente colpiti da quanto accaduto” ha concluso il sindaco, “e ringrazio il prezioso lavoro di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Polizia, Polizia Locale e Provinciale, Carabinieri e di tutti coloro che stanno offrendo il proprio aiuto e supporto”.