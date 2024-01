Tris alla Romulea con i gol degli attaccanti, la Vecchia continua a correre

Tre gol alla Romulea, tutti siglati dagli attaccanti e scalata in classifica che continua. Il Civitavecchia Calcio batte 3-1 la formazione capitolina al Tamagnini di Campo dell’oro nella terza giornata di ritorno in Eccellenza. Ora i nerazzurri sono quinti, a due soli punti dalla zona play off. Sblocca la partita Vittorini su calcio di rigore al 20′, procurato da Paolo Cerroni. Raddoppio di Scalzone, al debutto in casa con la nuova maglia, su perfetto cross di Pompei. La terza rete arriva nel secondo tempo con Samuele Cerroni, ancora dal dischetto, penalty procurato da Vittorini che lascia la conclusione al compagno. La rete degli ospiti arriva nel finale, con Azzawi, dopo un malinteso fra Pompei e Gonzales Benz.