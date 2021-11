Tribunale di Civitavecchia e IIS Stendhal-Baccelli: firmata la Convenzione

E’ stata firmata stamane dal Presidente Francesco Vigorito e dalla Dirigente Stefania Tinti la convenzione tra il Tribunale di Civitavecchia e l’IIS Stendhal che permetterà a sei studenti della classe IVB dell’Istituto Guido Baccelli di effettuare un periodo di stage presso gli uffici della cancelleria penale e civile del Tribunale locale. La collaborazione è iniziata addirittura nel 1999 e l’iniziativa rientra nell’ambito dei PCTO ( percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento); i tutor dello stage sono la dottoressa Lorella Conti per il Tribunale e il Prof Mauro Adamo per l’Istituto Guido Baccelli. Gli studenti sono stati accolti nell’ufficio di Presidenza e dopo un breve discorso di benvenuto del Presidente Francesco Vigorito hanno preso immediatamente servizio presso gli uffici assegnati.