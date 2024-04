Attimi di apprensione, i tre spari fatti esplodere e poi la fuga. Pomeriggio di paura quello di ieri per i residenti di via Carlo Calisse. E’ stata la rapina a mano armata al supermercato Elite a tenere col fiato sospeso per alcuni minuti anche dipendenti e clienti dell’attività commerciale. Il ladro è entrato poco dopo le ore 15 con una pistola, caricata però a salve. Ha rubato circa 900 euro e avrebbe sparato tre colpi prima di darsi alla fuga. Sul posto gli gli agenti della polizia di stato del commissariato di viale della Vittoria, i quali stanno cercando di risalire all’autore della rapina visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.