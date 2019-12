Travolgenti Timothy Martin e i Purple Voices

Sonorità travolgenti, energia irresistibile. Dopo l’applauditissima esibizione su Rai Uno, Timothy Martin e i Purple Voices hanno di nuovo conquistato il pubblico di Tolfa. In tanti, tantissimi, infatti, sono accorsi sabato alla chiesa di Sant’Egidio, dove il coro del Tolfa Jazz, diretto del maestro afroamericano e accompagnato al pianoforte da Emanuele Bruno, ha cantato a conclusione della messa del pomeriggio, nell’ambito delle iniziative che hanno dato vita al Villaggio di Babbo Natale, un insieme variopinto di allestimenti, coordinati dall’associazione «La Filastrocca» e organizzati gratuitamente dall’amministrazione comunale di Tolfa. Un’esperienza intensa, quella dei Purple Voices, che corona un autunno di grandi risultati per questa giovane compagine, che in poco tempo è riuscita a raggiungere traguardi importanti. Ancora una volta una tradizione lontana si è inserita e integrata con le iniziative locali, ha saputo emozionare il pubblico, partecipe e coinvolto. Molto ricco il repertorio dei brani eseguiti, con la conclusione di «Oh Happy Day», che ormai sembra essere diventato un vero e proprio cavallo di battaglia di Timothy e dei Purple.

